擴大布局碳纖維 南寶擬取得常熟裕博高分子7成股權

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（中央社記者潘智義台北30日電）南寶樹脂今天表示，預計取得常熟裕博高分子材料公司70%股權，推動碳纖維業務發展。

南寶透過新聞稿指出，期待透過併購切入中國碳纖維用樹脂市場，把握進口替代、輕量化與新能源商機，推動碳纖維業務發展。雖然預期初期裕博對合併營收貢獻不大，但在跨入新領域下，期待成為新的長期成長動能。

裕博生產環氧樹脂，主要業務為碳纖維複合材料相關應用。

南寶樹脂今天在線上法人說明會表示，由於總體和外部環境不確定性高，品牌客戶庫存調整，今年營收持續成長的難度不小，但希望今年營收維持接近2022年水準，並將追求本業長期獲利成長，提升長期股東報酬率。

在鞋材接著劑業務方面，南寶說，由於運動品牌客戶庫存回升，下單速度放緩，但市場衰退幅度較去年底的預期和緩。預估客戶庫存調整影響將持續到第2季，下半年表現可望優於上半年。

針對工業與其他消費性產業用接著劑，南寶表示，目前全球消費市場景氣及經濟活動放緩，各產業普遍較保守，期待透過專注於高毛利產品，調整產品結構，如軟性包裝、光學用膠等，降低外部環境的影響。

至於建材與塗料業務，南寶指出，建材業務營收主要來自澳洲，去年已與客戶溝通成本壓力並調漲價格，今年產品價格可望持續緩步提升，建材業務營收將持續成長。

塗料方面，南寶將持續整合產品線與服務，主要將著重在建築應用的產品整合，與推展高性能工業塗料。

南寶除了今年擬發放歷史新高的每股10元現金股利外，也公布最新的股利政策，目標未來將現金股利發放率維持在65%以上。（編輯：楊蘭軒）1120330