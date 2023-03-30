經部與貿協合辦食品採購會 12國買主搶攻疫後商機

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經濟部國貿局和外貿協會共同舉辦食品採購大會，吸引來自歐、美、亞及大洋洲12國40買主來台與業者洽談，搶攻疫後國際市場商機。（貿協提供）中央社記者劉千綾傳真 112年3月30日

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（中央社記者劉千綾台北30日電）邊境解封後，經濟部國際貿易局和外貿協會共同主辦首場食品採購大會，吸引來自歐、美、亞及大洋洲12國40買主參加，台灣有111家供應商報名，與買主進行逾270場次洽談，搶攻疫後國際市場商機。

貿協發布新聞稿指出，邊境解封後的首場食品業大型洽談會今天在台北國際會議中心舉行，台灣食品業的主力市場為歐、美、亞及大洋洲，共12國40買主參加，包括在泰國營運7-11便利店的卜蜂集團、亞洲最大連鎖超市的日本AEON及新加坡第3大超市昇菘。

台灣業者積極爭取訂單，共計111家供應商報名，與買主進行逾270場次洽談，指標性業者包括台灣菸酒、味全、光泉、味丹及開元等業者。

貿協指出，台灣國民飲料「珍珠奶茶」最受買主青睞，包括美國Boba Guys、泰國卜蜂、荷蘭Engel及澳洲AA INT'L等對此項目採購意願高；新加坡買主Bizgen亦分享當地市場趨勢，「環保、健康」是星國政府力推產業政策，要求產品包裝要能回收，強調少糖，並將含糖濃度分為由A至E的規格，做為消費者選購依據。

貿易局副局長李冠志表示，台灣食品業者擁有良好的生產及管理技術，產品多元豐富及美味，受到世界各國消費者喜愛；食品業在疫情期間受到衝擊，現在世界各國逐步解除防疫措施，食品市場可望恢復正常。

為協助台灣食品業者掌握後疫情商機，貿易局推出「台灣食品全球GO躍升計畫」，已辦理完成的波灣食品展及東京食品展，參展成效良好。

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貿協秘書長王熙蒙表示，台灣人說「吃飯皇帝大」，代表對飲食重視，而台灣因為融合各國文化，及擁有良好技術與研發創新能力，食品受到各國消費者喜愛，去年出口前3名的市場為美國、日本及中國大陸。

為拓展台灣食品業海外商機，貿協後續將在新加坡、日本、加拿大和台北舉辦食品展，並透過在馬來西亞、韓國、加拿大、菲律賓等國辦理快閃活動，以及在新加坡和越南辦理的線上線下促銷活動，促進出口實績。（編輯：林克倫）1120330