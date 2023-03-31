2月製造業景氣燈號連4藍 信號值回升接近變燈臨界值

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（中央社記者蘇思云台北31日電）台經院今天發布2月製造業景氣燈號，亮出第4顆代表景氣衰退的藍燈，製造業景氣信號值月增0.85分到2月的10.49分，雖已臨近變燈臨界值，但排除過年因素，出口外銷數據仍顯示製造業景氣低迷。

台經院今天發布新聞稿，歐美日製造業仍處在疲軟階段，不過中國封控解除，產銷秩序回溫抵消部分歐美製造業不振的影響。台灣製造業因全球終端需求依舊不振，產業鏈持續去化庫存調整，出口、生產指數及外銷訂單指標仍呈現衰退。

台經院指出，股市受到中國復工復產帶動台商營運環境好轉激勵，不過，歐美國家因通膨率減幅有限，可能拉長貨幣緊縮期間抵消部分漲幅，加上國內製造業廠商看好當月景氣表現的比例明顯高於看壞的比例，推升經營環境面指標表現。

2月的製造業景氣信號值為10.49分，月增0.85分。（圖取自台經院網頁tier.org.tw）

就細部產業來看，在電子零組件業方面，終端消費性電子產品需求疲軟，供應鏈持續進行庫存調整，外銷訂單、生產指數及出口仍為雙位數減幅，影響需求面、原物料投入面及經營環境面等指標表現，2月電子零組件業景氣燈號亮出連續第3個月的藍燈。

在機械設備業方面，終端市場需求不振，廠商持續去化庫存，業者對設備投資仍持保守觀望，不過半導體設備受惠科技大廠擴廠增產，扺銷部分減幅，2月機械設備業景氣燈號出現連續第4個月代表景氣低迷的黃藍燈。

國內製造業雖因去年2月適逢春節，工作天數少，基期偏低，讓出口、外銷訂單及生產指數等數據減幅明顯較1月份縮小。台經院製造業景氣信號值2月升至10.49分，雖已接近變燈的臨界值，但若排除春節因素，把1月、2月數據合計來看，製造業出口、外銷訂單及生產指數續呈雙位數衰退幅度，顯示國內製造業景氣仍處低迷。

展望未來，3月美歐接連發生3家地區性銀行倒閉及瑞士信貸財務危機，已造成全球金融市場動盪，另一方面，中國產銷活動秩序逐漸恢復，但港澳台商及外商企業投資仍呈現負成長，顯示國外廠商對中國經商環境存在信心不足問題。

台經院指出，中國成立中央科技委員會統籌中國科技戰略，短期來看，對兩岸科技業交流影響不大，但台灣科技產品有超過2成出口到中國，未來後續發展將牽動台灣製造業表現，仍須觀察變化。（編輯：趙蔚蘭）1120331