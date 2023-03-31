國際原料價格修正 不鏽鋼4月報價齊跌

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（中央社記者賴言曦台北31日電）受到國際鎳價修正影響，國內不鏽鋼廠燁聯、唐榮4月盤價同步走跌；電纜及不鏽鋼廠華新麗華4月不鏽鋼盤元牌價也調降。

近期國際鎳價回跌，根據英國倫敦金屬交易中心（LME）公告，3月30日的3個月期貨收盤價為2萬3199美元，下跌544美元，跌幅2.29%；現貨收盤價2萬3006.52美元，下跌560.48美元，跌幅2.38%。

燁聯今天公告，4月內銷304及430不鏽鋼產品每噸各跌新台幣3500元、1000元，316L產品附價每噸跌9000元；外銷304及430不鏽鋼產品每噸各降120美元、30美元，316L產品附價每噸跌150美元。

燁聯指出，雖然終端需求基於風險意識考量，採購時程略為推遲，但歐美客戶已開始回補庫存，且中國鋼廠3、4月持續減產，預估有助市場穩定。

唐榮4月牌價顯示，304冷熱軋產品每噸各調降新台幣3500元，316L附價每噸降9000元；外銷304冷熱軋基價依不同地區，每噸調降120美元至200美元。

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唐榮主管接受中央社電訪時指出，今年前2月買氣逐漸回籠，帶動盤價走揚，但3月國際金融市場動盪，下游需求動能轉弱，導致3月接單趨緩，加上國際原料價格近期修正幅度較大，影響4月盤價。

華新對客戶報價資料則顯示，考量終端需求已有觸底增溫現象，為提升客戶接單能力，300系列盤元盤價每公斤調降新台幣4元、200系列每公斤調降1元，400系列平盤。（編輯：張良知）1120331