自用買盤轉趨積極 3大房仲3月業績回溫

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（中央社記者賴言曦台北31日電）受惠自用買盤轉趨積極，台灣房屋、永慶房屋及中信房屋等房仲公布的3月業績顯示，成交量皆呈月增，但較去年同期衰退；業者分析，今年整體房市仍在盤整階段，預計交易主力為機能佳的蛋黃區中古宅、老商辦。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2023年3月價量變化，七大都會區3月交易量較2月成長25.6%，成交價月增1.9%：若與去年同期相比，交易量年減4.2%，成交價年增5.4%。

永慶房屋指出，3月進入交易旺季，且全球通膨狀況短期難解，民眾預期房價欲跌不易，自用買盤轉趨積極，促使全台3月交易量較2月成長31%，但若與去年同期相比，全台交易量減少15%。

中信房屋表示，農曆年前無法締結的交易遞延到今年，加上避險型客戶購屋需求浮現，推升3月全台成交件數較2月增加27.1%，為連續2個月呈現正成長，但較去年同期衰退16.1%。

觀察各地房市表現，信義房屋指出，台北市成交物件中，總價新台幣1500萬元到2000萬元的物件占比明顯增加；新北市總價700萬元到2000萬元交易穩定；桃園市以總價700萬元到1500萬元表現較佳。

另外，台中市總價1000萬元至2000萬元的物件較受買氣青睞，高雄市主要成交價則以700萬元至1500萬元最多。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，今年農曆年後買氣緩步回流，3月房市明顯較2月回溫，但仍以自用為主，且目前買賣方還是處於拉鋸階段，研判房價短期內大漲及供給量多的區域較有壓力，整體市場仍處於盤整階段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，平均地權條例修正案即將上路，3月價格收斂，促成交易量回溫，但目前大環境持續通膨，因此今年交易主力，將以需求穩定、保值且機能佳的蛋黃區內中古住宅或老商辦為主。（編輯：趙蔚蘭）1120331