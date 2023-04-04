央行點台灣景氣有7個不確定性 缺水恐衝擊經濟活動

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）儘管COVID-19疫情陰影逐漸散去，2023年台灣經濟前景依舊充滿挑戰，中央銀行點出攸關台灣經濟成長的7大不確定因素，並指出疫後特別預算執行成效的影響很關鍵；此外，央行也示警，若南部水情持續吃緊，可能衝擊經濟活動。

根據中央銀行3月下旬公布的經濟預測，估2023年台灣經濟成長率為2.21%，和去年的2.45%相比，今年的經濟成長動能明顯放緩。

央行表示，全球需求不振確實對台灣景氣造成影響，但今年應可維持溫和成長的腳步，只是得留意7大不確定性，其中國際大環境的不確定性就有5項，分別是主要經濟體通膨降溫速度、主要央行貨幣政策緊縮力道與高利率水準的持續期間、中國大陸經濟復甦程度、美歐銀行危機事件的外溢效應，以及氣候變遷與地緣政治風險增添大宗商品供應變數。

國內方面則有2大不確定性，分別是疫後特別預算執行成效，以及南部水情舒緩時點。

央行表示，隨著疫情衝擊鈍化、民眾外食、旅遊與交通等支出可望持續增加，且防疫管制措施持續鬆綁與邊境開放，跨國旅遊回溫，均有助民間消費成長。

而疫後特別預算除了普發現金，可以帶動民間消費進一步擴增，對於外國觀光客來台旅遊，產業升級轉型也有補助；央行認為，今年經濟成長仰賴內需，疫後特別預算對於消費、投資的帶動成效是否如期達標，將左右今年經濟表現。

值得注意的是，南部水情持續吃緊，可能影響後續經濟成長動能。央行提醒，若缺水問題持續，可能衝擊國內製造業生產及民生經濟活動。（編輯：潘羿菁）1120404