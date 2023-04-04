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聯準會有望放緩升息速度 亞股大多收高

2023/4/4 18:30
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（中央社香港4日綜合外電報導）亞洲股市今天追隨昨晚美國股市漲勢，收盤大多走揚，因最新數據暗示美國經濟成長減速，可能有利於聯邦準備理事會（Fed）緩和升息步調。但油價大漲引發的疑慮影響到利多效應。

法新社報導，美國供應管理協會（ISM）公布備受關注的最新美國工廠活動指標，顯示連續第5個月萎縮，不如預期。但美股標普500和道瓊工業指數卻應聲上漲。

分析師表示，這份數據暗示美國經濟出現成長放慢跡象，而這可能使聯準會有餘裕緩和其升息循環步調。

不過，石油輸出國家組織（OPEC）成員國週末意外宣布減產每日100多萬桶原油，刺激油價昨天勁揚逾6%，使得通貨膨脹升溫的疑慮再度大增，也為力抗通膨的央行官員帶來新的苦惱。

投資人目光如今投向7日將公布的美國3月就業報告，內容將對於美國經濟及貨幣政策緊縮效應提供最新概況。

東京股市今天收盤上漲0.4%，上海股市收高0.5%，新加坡、首爾、威靈頓和雅加達股市也收紅。雪梨股市同樣收漲，因澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）在連續10次會議升息後，這次決定停手。

不過，香港股市經歷連續5個交易日走揚後，今天收盤下跌0.7%。馬尼拉和曼谷股市同樣收低。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120404

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