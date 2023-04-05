Kuiper低軌衛星將商轉 研調：先看終端設備雲端服務

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（中央社記者潘智義台北5日電）第3家低軌衛星營運商Kuiper即將商轉，除挑戰特斯拉創辦人馬斯克主導的SpaceX、英印合作的OneWeb地位，分析師認為，將改變雲端服務市場生態，客戶終端設備售價將影響競爭力。

研調機構集構集邦科技（TrendForce）分析師王偉儒接受採訪表示，從雲端市場現況來看，將來隨著亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星營運商Kuiper完成3236顆衛星布署，並與旗下亞馬遜網路服務公司（AWS）相關服務結合，將可打造全天候雲端服務生態系，預計將會搶占其他雲端管理服務業者在企業端用戶市占率，其中包含微軟Azure與Google cloud。

王偉儒分析，相較於Google在雲端整合、微軟Azure系統易操作等優勢，亞馬遜透過低軌衛星營運商Kuiper在全球布署，結合亞馬遜網路服務公司的多元雲端服務模式，彌補企業端用戶無法在偏遠地區立即處理，並分析大量資料需求的缺點，仍能吸引更多業務，或新創企業採用亞馬遜網路服務公司的地面站服務。

從低軌衛星供應鏈探討，王偉儒解釋，亞馬遜透過Kuiper布署衛星時，也會增加全球地面衛星接收站的布建，提升台灣廠商在終端接收設備組裝、射頻前端模組、高密度互連技術（HDI）電路板、功率放大器等關鍵零組件出貨量。

另外，研調機構DIGITIMES研究中心分析師黃雅芝接受採訪則表示，亞馬遜旗下低軌衛星營運商Kuiper預計2023年第4季才開始商轉，屆時要看SpaceX的衛星用戶終端設備成本下降到什麼程度，才能判斷低軌衛星廠商之間的競爭力。

黃雅芝指出，因Kuiper目標用戶終端設備售價規劃為400至500美元，並開始洽詢台廠代工意願，所以屆時若用戶終端設備順利量產，低軌衛星營運商就可以快速出貨給消費者。

與其他低軌衛星業者相較，黃雅芝認為，若新競爭者加入時，率先進入低軌衛星市場的SpaceX，旗下衛星用戶的終端設備成本仍無法降至500美元以下，以現在消費者用550美元購買衛星用戶終端設備，但業者成本推測卻高達1200至1500美元的情況下，業者恐不願再殺價搶客戶，將因而刻意延遲出貨給訂閱戶。因此，新加入的Kuiper就有機會分食部分市場。

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不過，黃雅芝說明，當Kuiper的衛星能夠順利完成部署商用之際，上述得假設才會發生，Kuiper目前規劃2023年5月才發射2顆測試衛星，2024年上半開始正式部署，第一年估計先完成300顆部署。從Kuiper規劃5年完成1500顆衛星部署，此時的網路容量可能也無法服務太多用戶，避免大家上網速度緩慢，所以就用戶數而言，初期Kuiper無法增加太多用戶。

另外，OneWeb預計2023年第4季進入商用市場，OneWeb股東之一的地面觀測站衛星業者歐洲通信衛星公司（Eutelsat），將與OneWeb合併，兩者合併後應該會優先主打B2B（企業對企業）市場，例如陸上的港口，或海上貨輪、航空公司市場，與Kuiper現階段主打家庭用戶不同，但長期而言競爭關係仍須觀察。（編輯：楊凱翔）1120405