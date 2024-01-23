更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 產經

新青安發威 12月新承做房貸直逼千億大關再創新高

2024/1/23 18:14（1/23 19:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市街頭。（中央社檔案照片）
圖為台北市街頭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北23日電）新青安房貸發威，剛性需求出籠之下，房市買氣升溫，央行統計，去年12月五大銀行新承做購屋貸款衝上新台幣989.55億元，直逼千億元大關，且連2月改寫統計以來新高紀錄。

中央銀行今天公布2023年12月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.051%，較11月上升0.023個百分點，主因是資本支出以外的各類貸款利率上升所致。

進一步觀察四大類放款，外界最關注的新承做購屋貸款，去年12月規模持續飆高、衝上989.55億元，月增93.93億元，距千億元大關僅剩一步之遙，且繼去年11月新承做房貸895.62億元，創統計以來新高後，12月再次改寫紀錄。

12月新承做房貸利率則微增0.008個百分點至2.079%。

央行官員說明，年關將至，按照華人傳統，農曆年前正是購屋、交屋的旺季，季節性因素使得市場買氣顯著升溫；另一方面，去年8月上路的新青安房貸方案提供優惠條件，讓有自住需求的民眾得以進場購屋，也讓交易量擴增。

由於新青安方案成功催出買氣，2023年全年五大銀行新承做房貸擺脫負成長陰霾，年增8.4%。

媒體關注，房市景氣走出谷底，五大銀行新承做房貸又連2個月創高，如何看待當前市況。央行官員表示，新承做房貸創高，當中有季節性因素推升，此外，2023年五大銀行新承做房貸年成長8.4%，但2019年成長近2成、2021年年增率也有12.6%，去年年增率未創高，顯示房市沒有過熱，央行將持續緊盯房市變化。

央行官員接著指出，觀察去年12月五大銀行新承做房貸的結構，新青安達360.99億元，占比達36.48%，顯見房市買氣仍以剛性需求為大宗。

至於五大銀行新承做週轉金貸款，12月為8415.05億元，年增率突破2%至2.015%，央行官員說明，時序接近年底，季節性因素使得企業週轉金需求增加。（編輯：張均懋）1130123

#央行
#房貸
#利率
#新青安
延伸閱讀
新青安上路5個月2.5萬戶受惠 撥貸衝1850億元內政部：住宅價格指數年增率連5季下修 房價漲勢趨緩月薪3萬買預售屋繳不出房貸？行庫：此案無關新青安低利率被指高房價禍首 央行6點說明強調政策獨立性顏炳立：2024年房市量再縮 買賣移轉估29萬棟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18