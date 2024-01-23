新青安發威 12月新承做房貸直逼千億大關再創新高

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）新青安房貸發威，剛性需求出籠之下，房市買氣升溫，央行統計，去年12月五大銀行新承做購屋貸款衝上新台幣989.55億元，直逼千億元大關，且連2月改寫統計以來新高紀錄。

中央銀行今天公布2023年12月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.051%，較11月上升0.023個百分點，主因是資本支出以外的各類貸款利率上升所致。

進一步觀察四大類放款，外界最關注的新承做購屋貸款，去年12月規模持續飆高、衝上989.55億元，月增93.93億元，距千億元大關僅剩一步之遙，且繼去年11月新承做房貸895.62億元，創統計以來新高後，12月再次改寫紀錄。

12月新承做房貸利率則微增0.008個百分點至2.079%。

央行官員說明，年關將至，按照華人傳統，農曆年前正是購屋、交屋的旺季，季節性因素使得市場買氣顯著升溫；另一方面，去年8月上路的新青安房貸方案提供優惠條件，讓有自住需求的民眾得以進場購屋，也讓交易量擴增。

由於新青安方案成功催出買氣，2023年全年五大銀行新承做房貸擺脫負成長陰霾，年增8.4%。

媒體關注，房市景氣走出谷底，五大銀行新承做房貸又連2個月創高，如何看待當前市況。央行官員表示，新承做房貸創高，當中有季節性因素推升，此外，2023年五大銀行新承做房貸年成長8.4%，但2019年成長近2成、2021年年增率也有12.6%，去年年增率未創高，顯示房市沒有過熱，央行將持續緊盯房市變化。

央行官員接著指出，觀察去年12月五大銀行新承做房貸的結構，新青安達360.99億元，占比達36.48%，顯見房市買氣仍以剛性需求為大宗。

至於五大銀行新承做週轉金貸款，12月為8415.05億元，年增率突破2%至2.015%，央行官員說明，時序接近年底，季節性因素使得企業週轉金需求增加。（編輯：張均懋）1130123