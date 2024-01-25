政策利多加上央企領軍 中國A股全面上漲

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（中央社記者吳柏緯上海25日電）在利多消息、降準激勵，以及央企股領軍之下，中國A股三大指數今天全面上漲，滬指收復2900點關卡，創波段新高，一掃過去兩週的陰霾。

綜合第一財經、香港經濟日報等財經媒體報導，受到中國官方研議動用人民幣2兆元（約新台幣8.8兆元）救市的利多消息激勵，加上中國人民銀行（中國央行）昨天超乎預期的降準幅度，中國A股三大指數今天全面上漲，一改過去兩週的不振，連續3日收紅盤。

A股今早開盤，表現一度後繼無力。隨後，在「中字頭」的央企帶頭猛攻下，滬指漲幅超過40點，最終收復2900點關卡。整體市場超過4700支股票上漲，「中字頭概念股」紛紛漲停，農業銀行等個股更是衝出歷史新高。

分析指出，這次中國特色估值體系（中特估）類股領漲，主要是受到中國國務院國資委表示，將進一步研究把市值管理納入中央企業負責人業績考核；其次，中國證監會日前舉行會議，要求大力提升上市公司品質和投資價值，構建中國特色上市公司估值體系。

綜觀中國A股三大指數今日表現，上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指、滬指）收在2906.11點，漲幅3.03%；深圳證券交易所成份股價指數（深成指）、創業板指數（創指）則分別上漲2%及1.45%。

中國央行24日宣布降準，同樣對A股帶來助益。綜觀近年幾次降準後的首個交易日，滬指已有兩年以小跌作收，前一次以小漲作收要追溯至2021年12月6日，當時也是宣布降準2碼。

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報導引述國聯證券分析，降準有助於解決市場流動性問題，短期可能出現跌深反彈，市場預期對於貨幣政策將會更加寬鬆，而且本輪深跌與流動性的問題解決後，市場有望在相對穩定的流動性環境中回到正常軌道。

中信建投分析，本次降準的時間點和幅度略微超出市場預期，在股票市場，一系列的利多政策加上降準，對於穩定亦有幫助。展望2024年貨幣政策，本次降準僅是逆週期調節的第一步，後續包含中期借貸便利（MLF）利率、存款利率等也將逐步下調。（編輯：楊昇儒）1130125