三立入股案挨罰1440萬 中嘉：絕無規避研議救濟
2024/1/25 18:22（1/25 18:39 更新）
（中央社記者蘇思云台北25日電）三立上層股東入股中嘉上層公司，踩到過去中嘉負擔紅線，NCC昨天開罰中嘉新台幣1440萬元。中嘉今天表示，此案依法配合調查，絕無意圖規避提供資料義務，後續收到處分書後，會再研議與救濟。
三立上層股東持有中嘉上層榮盛公司股權，踩到中嘉先前交易案負擔紅線，國家通訊傳播委員會（NCC）24日決議，中嘉旗下12家系統意圖規避提供資料，開罰12個系統各新台幣120萬元，合計開罰中嘉1440萬元。
中嘉今天晚間發布聲明稿回應，NCC指中嘉12系統意圖規避提供資料義務，並非事實。
中嘉表示，旗下12家系統業者是被投資公司，除了公司自身股東名冊外，並未取得各股東的上層或間接持股者名單，NCC調查的第一時間就發函給上層股東，請股東配合提供資料，已依法配合調查，絕對沒有「意圖規避」。
中嘉強調，向來尊重NCC監理要求，在媒體環境面臨挑戰之際，仍不斷投資建設，提供消費者數位匯流的高品質服務，並投注資源舉辦數百場的媒體識讀等公益活動。
中嘉表示，對於裁罰深感遺憾，尊重NCC的監理與指導，並配合改善或修正，但對於裁罰，收到處分書後，將再來研議與救濟。（編輯：潘羿菁）1130125
延伸閱讀中嘉案引發關注 NCC立法計畫討論股權透明議題中嘉案報告出爐 NCC：萬海陳致遠間接持有泓順股權迪士尼撤台替補頻道 NCC不買單限期業者提更好內容黃國昌要求處分媒體爭議 NCC：待委員會討論處理
- 2024/01/25 22:27
- 三立入股案挨罰1440萬 中嘉：絕無規避研議救濟2024/01/25 18:22
- 2024/01/24 16:49
- 2024/01/24 15:30
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
NCC罰中嘉1440萬限期出清股權 擬修法討論股權透明化