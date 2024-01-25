孟買台商會長：印度發展半導體 台灣扮要角

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（中央社記者林行健新德里25日專電）印度孟買台灣商會會長曾小莉出席印度電子半導體協會（IESA）峰會，強調印度積極打造半導體供應鏈，台灣也能扮演重要角色，包括參與IC研發與設計，以及提供半導體設備最新技術。

IESA於24日至25日在有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru）舉辦「2024年遠見峰會」，主題為「以設計主導之製造：善用半導體生態系統」，有60多名與談人，以及千餘名產、官、學界代表參加。

孟買台灣商會會長曾小莉是與談人之一，在峰會上就台印半導體合作發展及機會發表看法。

曾小莉表示，台灣在半導體產業上已建立完整供應鏈，與國際夥伴強化合作，可滿足世界各地在半導體的需求及發展。

她指出，印度市場規模逐漸擴大，半導體需求預期將有可觀成長，印度在打造半導體供應鏈的努力上，台灣能扮演重要角色及合作夥伴。

曾小莉說，印度的優勢在積體電路（IC）設計，台灣與印度可合作的最大機會在於IC的研發與設計，而台灣在半導體設備上也可提供最新技術。

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同場與談人包括美國半導體協會（SIA）副會長松頓（Mary Thornton）、日本貿易振興機構（JETRO）班加羅爾事務所長水谷俊博、瑞典商務（Business Sweden）經理巴根（R. T. Bagoon）和美印戰略夥伴論壇（USISPF）數位經濟主任梅拉（Amiya Mehra）等人。

印度近年積極尋求與台灣合作發展半導體產業。外交部長吳釗燮數週前接受印度媒體專訪，曾提到台灣正嘗試開設半導體學院協助印度培訓工程師，以及讓印度工程師赴台工作，將來把經驗帶回印度。（編輯：韋樞）1130125