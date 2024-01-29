研調：紅海商船遭攻擊、日本地震使面板供需轉偏緊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北29日電）研調機構群智諮詢今天表示，葉門叛軍「青年運動」在紅海攻擊商船引發物流問題、日本地震影響偏光片材料供應等突發事件，加速全球液晶電視面板供需由寬鬆轉向偏緊。

群智諮詢報告指出，雖然品牌第1季採購需求維持相對保守，但元旦春節調控產能，帶動備貨需求，加上日本地震引發的偏光片材料問題，以及葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海攻擊貨輪，引發物流問題，進一步推動品牌商提前備貨。

群智諮詢解釋，雖然面板廠產能在需求支撐下小幅恢復，但整體仍處於大幅控管產能狀態，第1季供需環境變化，面板價格上揚時點可望提前。

群智諮詢預測數據顯示，1月電視面板價格全面止跌，其中32至43吋均價將率先上漲；其中32吋因二線廠商備貨需求，1月價格小漲1美元。

不過，50吋電視面板因品牌商採購需求逐步走出低谷，1月價格先止跌回穩。55吋部分，也因品牌商備貨需求，1月價格止跌回穩，至於更大尺寸電視面板狀況也十分類似。（編輯：郭無患）1130129