沛爾生醫深耕基因療法新藥研發 擬3月創新板上市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張良知台北30日電）首檔細胞基因療法新藥研發公司沛爾生醫擬於今年3月上旬在創新板掛牌上市，目前大股東包括緯創持股約23%、宏碁逾4%，以及科技大老個人投資逾3%，吸引科技業者投資。

沛爾生醫為再生醫療領域的新藥研發公司，以「基因工程改造T細胞」（簡稱CAR-T）的癌症療法為核心研發方向；沛爾生醫董事長林成龍表示，細胞治療新藥在「再生醫療雙法」通過後，可申請5年附款許可證，快速進入市場供病患使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沛爾生醫應用自主開發且獲專利保護的「新世代多鏈CAR-T技術平台」，朝向治療實體癌方向開發，沛爾生醫除了在產品製程擁有獨特專利，也在製造CAR-T的上游原物料「慢病毒」的生產上具有產能規劃，以突破目前全球在細胞基因療法上共同面臨的缺貨瓶頸，「慢病毒」在CAR-T製程中為決定產品成功的關鍵要素。

此外，沛爾生醫子公司台灣細胞製造公司已於2023年底完成竹北生物醫學園區的細胞基因藥品PIC/S GMP廠房設計，預計擬今年第1季發包施工，2025年完工且經GMP認證查核後，可銜接沛爾獲新藥附款許可的CAR-T產品的GMP級製劑生產製造。（編輯：張均懋）1130130