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美國聯準會放鷹 農曆年前台股觀望氣氛濃

2024/2/1 08:14
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（中央社記者潘智義台北1日電）美國聯準會（Fed）放鷹，美股1月31日下挫。法人認為，農曆年長假前市場觀望氣氛濃，台股前一交易日已跌，今天受美股影響程度有待觀察。

美國聯邦準備理事會（Fed）再次宣布利率按兵不動，主席鮑爾（Jerome Powell）並表示，聯準會不太可能在3月降息，美股主要指數1月31日收黑。

道瓊工業指數下跌317.01點或0.82%，收38150.30點。標準普爾500指數下挫79.32點或1.61%，收4845.65點。那斯達克綜合指數下滑345.89點或2.23%，收15164.01點。費城半導體指數挫跌59.07點或1.37%，收4260.92點。

台股1月31日跌145.07點，收在17889.56點，成交值新台幣2662.14億元，加計盤後交易約2780.56億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股短線漲多，適逢美科技股公布財報不理想，所以台股前一交易日出現獲利了結賣壓；但基本面沒問題，只看資金何時回籠，美國聯準會利率會議後談話將成重點，只要沒新的鷹派說法，後續待美元轉弱，新台幣走揚，便有機會吸引外資加碼台股。

蔡明翰直言，農曆年將屆，台股因已領先下跌，後續走勢可能在年假後才明朗。（編輯：郭無患）1130201

#美國聯準會
#蔡明翰
#台股
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