股匯雙漲 新台幣收31.243元週線連2紅

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）美元指數走弱，加上外資匯入，台灣股匯市今天同步大漲，台股攻上萬八，新台幣兌美元收盤收31.243元，升9.5分，台北及元太外匯市場總成交金額16.815億美元，週線則收下連2紅。

儘管美國聯準會今年首場例會釋出偏鷹立場，淡化3月降息的可能性，市場已經消化完畢，美元指數漲高回落，努力守住103價位，美股4大指數則全面上揚。

蘋果財報優於預期，股價勁揚，激勵投資人信心，美股回彈，台股也不甘示弱，除了AI族群強勢帶動，代表中小型股的櫃買OTC指數再創2000年8月下旬以來波段高點，大盤重返萬八大關，終場上漲91.82點，收在今天最高18059.93點。

外匯交易員指出，市場已經甩開聯準會不會過早降息的失落情緒，加上人工智慧（AI）題材發燒，台股表現可期，吸引外資回頭布局，台灣因而上演股匯雙漲戲碼。

新台幣兌美元今天開盤價為31.3元，有了美元走弱及台股勁揚兩大利多支撐，漲幅迅速擴大，出口商年前拋匯需求再推一把，匯價一度衝上31.1元，盤中最高升抵31.194元、強漲1.44角。

新台幣匯率今天同步收週線，雖然在美國聯準會會議前夕，外資獲利了結、大舉出走，匯價一度重貶，不過消息面影響淡化後，外資回頭匯入，新台幣得以收復先前的貶值失土；本週累計升值6.2分或0.2%，週線連2升。（編輯：趙蔚蘭）1130202