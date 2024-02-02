IMF總裁：準備好軟著陸 首次降息不會等太久

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）國際貨幣基金總裁喬治艾娃今天表示，若各國央行太早開始降息，那麼全球經濟所面臨的風險將比「略微太晚」降息更大；她估計距離此後首次降息，只是幾個月時間的事。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時期，各地物價飆漲，美國聯邦準備理事會（Fed）、歐洲中央銀行（ECB）和其他各國央行近幾個月一直維持高利率，試圖將通膨拉回目標水準。

隨著世界許多先進經濟體和新興經濟體的通膨下降，各界注意力現在已轉向於何時應會開始降息，以刺激投資和經濟成長。

法新社報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在華府舉行IMF記者會，她表示：「我們團隊回顧歷史得出結論是：過早放鬆貨幣政策的風險，會高於略微落後降息的風險。 」

她說：「但如果沒有必要情況下，也不要將貨幣政策綁得太緊…所以看數據，根據數據來採取行動。」

喬治艾娃表示，美國（經濟）即將實現所謂的「軟著陸」，屆時政策制定者將通膨恢復到目標水準而不引發經濟衰退。

她表示：「若你仔細評估聯準會的態度，就會發現這項工作尚未完成。」

她又說，政策制定者討論此後的首次降息時間表，那只是「幾個月的事」，而不會很久。

一天前，聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）才投票決定維持利率穩定。

這位總裁表示：「我們已做好軟著陸的準備，但工作尚未完成…距離地面仍有50英尺，我們知道在著陸之前，一切都還沒有結束。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130202