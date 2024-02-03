亞洲主力鋼廠3月盤價開漲 中鋼看鋼市不悲觀

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（中央社記者賴言曦台北3日電）中國大型鋼廠寶鋼3月盤價開漲，中鋼元月出貨重返百萬噸大關；業者認為，雖然農曆春節將至，買盤轉趨保守，但在國際鋼價持續走揚、原料價格位處高檔等因素支撐下，市場情緒不悲觀。

鋼鐵市況熬過2023年終端需求不振的低谷，今年1月以來市況逐漸回溫，觀察亞洲主力鋼廠報價，寶鋼近期公告3月盤價，包含熱軋、厚板等8項產品每噸調漲人民幣100元；越南河靜鋼廠則早在1月中旬宣布，全面調漲3月熱軋、線材產品盤價。

國際原料方面，據1月29日最新報價，澳洲鐵礦砂每噸由130.65美元漲至136.05美元。

亞洲主力鋼廠報價走揚、國際原料位處高檔，市場悲觀氛圍逐漸消散，加上農曆春節將至，年前買盤提前出手，帶動中鋼1月出貨量重返百萬噸大關，中鋼、中龍1月出貨量合計共102.9萬噸，較2023年12月出貨量91萬噸月成長近12萬噸。

至於國際市場方面，北美市場受惠基礎建設政策帶動建築需求回溫，加上汽車產銷量回穩，支持汽車用鋼需求向上。中國當局維持寬鬆貨幣政策，並加速保障性住宅、城中村改造及公共基礎設施等3大工程建設，支撐建築用鋼需求。

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中鋼執行副總經理黃建智接受中央社記者採訪時表示，由於農曆春節將至，下游1月已提前將該備好的鋼品補足，導致近日買氣轉趨保守，不過當前煉鋼原料煤鐵的成本都不低，因此市場情緒與去年同期相比，呈穩健不悲觀的狀態。

由於中鋼預計農曆春節後開出3月盤價，法人預估，國內外需求逐漸轉旺，加上國際原料位處高檔，預估中鋼3月盤價可望跟隨國際市況腳步，朝調漲方向前進。（編輯：張良知、郭無患）1130203