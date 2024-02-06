三星、酷澎積極布局 韓國在台專利申請量去年創新高

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（中央社記者劉千綾台北6日電）經濟部表示，2023年發明專利共5萬854件，成長1%，創近11年新高，其中韓國電商酷澎和三星積極布局專利申請，以及中國大陸申請量增加，推升兩地申請件數雙創歷史新高。商標方面，統一企業連續4年居本國人商標申請榜首，外國人則是騰訊控股。

經濟部智慧財產局表示，2023年受理3種專利申請7萬2607件，年增1%，其中，發明專利共5萬854件，成長1%，創近11年新高，新型專利有1萬4466件，年減1%，設計專利7287件，由負轉正成長2%。

智慧局分析，去年企業申請量增加4%，推升本國人發明專利申請1萬9634件，年增1%；新型專利申請1萬3309件，年減3%，減幅收斂；設計專利申請則有3437件，終結6年負成長，轉正成長1%，主要因學校和個人件數申請增加。

外國人發明專利申請方面，智慧局表示，去年共有3萬1220件，創歷年最高，成長1%。申請前5大地區，以日本申請1萬3504件穩居首位，年增3%，其次為美國、中國大陸、南韓及德國。

智慧局長廖承威表示，有「韓國亞馬遜」之稱的電商酷澎和三星電子積極布局專利申請，加上中國大陸整體申請量增加，推升去年南韓申請量3299件、中國大陸5002件，雙雙創歷史新高。

商標註冊方面，智慧局表示，商標註冊申請9萬1535件，年減3%，恢復至COVID-19疫情前水平，主要因本國人減少3%至7萬1960件；外國人申請量1萬9575件，同樣年減4%。

智慧局表示，統一企業商標申請583件，連續4年居本國人商標申請榜首，其次為台新銀行454件、棨泰健康163件；外國人方面，以騰訊控股申請118件榮登首位，阿拉伯聯合大公國國際食品93件、法國拉奧里露90件次之。

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審查績效方面，智慧局表示，發明專利平均首通期間為8.9個月，商標為6.2個月。為使商標申請更為便利，智慧局透露，商標檢索系統預計今年3月開放外界免費使用，提供商標申請者預先透過AI技術、以圖搜圖方式查詢是否已有重複或相似的申請案例。

此外，台灣目前已與日本、韓國享有專利申請優先權，也就是說，若業者已在台灣申請專利，1年內到日韓申請，可採用首次申請時間。智慧局表示，今年目標為與美國談判，希望能獲得相互承認優先權。（編輯：趙蔚蘭）1130206