迎春節辦年貨 金管會：使用先買後付留心3件事

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（中央社記者謝方娪台北7日電）迎接農曆春節，民眾忙碌採辦年貨、除舊布新，金管會今天提醒，若民眾使用先買後付服務支付消費款項，應注意量入為出等3原則，以維護自身權益。

近年先買後付（Buy Now Pay Later, BNPL）風潮從國外吹進台灣，適逢春節連假來臨，民眾有置辦年貨等消費需求，金管會今天提醒，若民眾消費使用先買後付，應留意3項原則，以安心消費過好年。

第一，應量入為出，避免過度消費；第二，應充分了解商品交付條件、還款條件及費用計收；第三，應留意商家或BNPL業者的廣告內容。

金管會表示，民眾使用BNPL服務前，應先評估自身收入及支出情況，訂定合理消費計畫，避免因一時衝動過度購買，超出自身可負擔範圍，導致個人信用過度擴張，難以償還債務；透過提前思考及規劃，可避免不必要的財務風險。

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金管會指出，BNPL服務本質屬於借貸，使用此分期還款服務，除了本金外，可能還有利息、滯納金或逾期違約金等，建議民眾在申辦前仔細檢視契約內容，了解雙方權利義務重要資訊；透過多一分注意及詢問，可避免資訊不充分造成自身權益受損。

金管會並建議民眾仔細檢視廣告內容，避免在行銷手法下做出不符需求的消費決定，尤其當使用BNPL服務購買預付型商品服務時，應特別注意若商家違約無法繼續提供服務時，是否仍須還款；花點心思注意廣告及商家信譽，以便做出正確消費選擇。（編輯：趙蔚蘭）1130207