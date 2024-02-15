投信、壽險匯出 龍年匯市首日新台幣貶6.7分

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（中央社記者羅元駿台北15日電）金龍年新氣象，股市匯市兩樣情，今天台股開紅盤大漲548.5點，匯市卻貶6.7分，新台幣龍年匯市交易首日收在31.425元，台北及元太外匯市場總成交金額17.55億美元。

農曆春節期間，國際股市表現強勁，台股今天開紅盤展開補漲行情，收在18644.57點，加權指數大漲548.5點，創台股收盤新高紀錄。

新台幣匯市今天以31.35開出，最高觸碰31.335元後轉貶，盤中更是貶至最低31.435元，最終收盤在31.425元。

匯銀人士表示，農曆年間美元持續走強，加上台積電ADR在農曆期間大漲10%，外資匯入抵銷美元漲勢，使匯價貶幅空間有限。

外匯交易員表示，台股大漲外資有匯入，但今天新台幣貶勢主要因爲投信、壽險匯出導致，推測可能原因是海外投資布局，主要是美國經濟數據佳、美元指數持續走強，業者投資布局美債、長天期商品、海外ETF等，加上出口商年後觀望惜售態度，都帶動新台幣走貶。

外匯交易員指出，美國經濟數據佳且通膨數據緩慢降溫，台灣則是維持出口暢旺，展望短期匯市力道呈雙向進出，預計新台幣兌美元匯價區間震盪。（編輯：張均懋）1130215