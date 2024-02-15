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春節採買潮助攻 富邦媒1月營收年增1成創同期高

2024/2/15 18:50
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（中央社記者吳家豪台北15日電）電商業者momo富邦媒受惠農曆春節採買潮，今天公布2024年1月合併營收約新台幣96.7億元，月減0.7%，年增10.4%，創歷年同期新高。

PChome網路家庭1月合併營收約35.1億元，月減6.4%，年減1.2%，為近4個月低點。

富邦媒發布新聞稿表示，1月營運動能受惠農曆春節採買潮，從年貨置辦到除舊布新相關商品皆展現熱絡買氣，包括伴手禮、保健禮盒、清潔用品等都有不錯銷售表現。

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時逢春節連假及寒假，富邦媒指出，民眾出遊聚餐需求也帶動1月餐飲票券與旅遊住宿買氣。此外，三星推出最新旗艦手機，也繳出亮眼銷售成績。

電商營運服務商欣新網今天公布1月合併營收3.4億元，月增2.36%，年增16.92%，創歷年同期新高，主要受惠網購資安需求持續成長。法人看好欣新網進軍菲律賓電商市場，相關商機將逐步升溫，有助推升今年營運動能。（編輯：張均懋）1130215

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