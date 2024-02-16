迎開工開學潮 超商雙雄推鮮食出招鎖定瘦身需求搶市

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（中央社記者何秀玲台北16日電）看準民眾農曆年後輕食商機，超商雙雄統一超商和全家鎖定全時段餐食或早餐，祭出輕食型鮮食，將助攻2月業績。統一超預期相關產品年後較平時成長2成；全家表示，去年推早餐搭飲料優惠商組，創下營收新台幣25億元，今年有望再成長。

統一超觀察，農曆年後許多人會選擇輕食作為正餐，以維持體態，特別開工後民眾對蔬食需求提升，尤其地瓜、沙拉、湯品等相對較低卡路里的商品銷售，明顯在年後較平時成長2成。

為了搶全時段餐飲需求，統一超看好沙拉輕食市場，7-11門市販售近10款沙拉商品，其中可以微波加熱的「溫沙拉」讓沙拉類別業績在冬季仍逆勢成長，也針對上班族女性開發蔬菜量十足的輕食商品。

另外，7-11指出，地瓜、茶葉蛋等原型食物搭配豆漿、咖啡等做為簡單正餐，受學生與上班族青睞，7-11有「小金條」之稱的地瓜，將於2月21日起擴大地瓜相關商品種類，變化多種吃法，祭出系列商品優惠。

全家表示，台灣早餐外食人口高達1100萬人，迎來年後開工、開學潮，推出逾200項早餐型即食鮮食，如飯糰、細卷、三明治、亦有集結炸烤烘焙的「SOHOT炎選」的現做溫熱型早餐。

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全家也提到，每個月都有鮮食搭飲料的優惠商組，去年創下逾新台幣25億元業績，本次有近40款飲品搭購優惠，今年有望再成長。

看好低碳蔬食與運動熱潮，全家多款早餐鮮食滿足彈性蔬食客及運動健身族群的餐食需求，鮮食品牌「植覺生活」擁有多款中西式蔬食風味飯糰、漢堡，解決蔬食餐點購買不便的消費痛點；另一個鮮食品牌「健康志向」則端出含高蛋白質且增添飽足感的健身早餐，對應運動族群個人化飲食需求。（編輯：潘羿菁）1130216