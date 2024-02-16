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台積電高價股走弱 台股漲勢暫歇跌37點收18607點

2024/2/16 14:21（2/16 14:31 更新）
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台北股市16日震盪收跌，收盤跌37.32點，為18607.25點，跌幅0.20%。中央社記者謝佳璋攝 113年2月16日
台北股市16日震盪收跌，收盤跌37.32點，為18607.25點，跌幅0.20%。中央社記者謝佳璋攝 113年2月16日
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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天受到台積電、世芯-KY、力旺等高價股走跌影響，終場下跌37.32點，收在18607.25點。法人指出，台股歷經15日龍年開盤首日補漲，逐步回歸常態，預期隨著台積電等權值股漲勢休息，大盤可能震盪整理。

台股加權指數收在18607.25點，下跌37.32點，跌幅約0.2%，成交值新台幣4061.46億元。

台股指標台積電今天走弱，收在最低683元，下跌14元，市值跌破18兆元，滑落至17.71兆元，影響大盤約114點。

應用材料（Applied Materials）2024會計年度第1季財報及第2季營運展望優於市場預期，盤後股價大漲逾1成，帶動半導體設備族群股價紛紛走高，包括弘塑漲9元達716元，萬潤漲20元達228元，皆創新天價。

高價股紛紛走跌，世芯-KY大跌245元，收在4185元；力旺重挫跌停，跌破3000元關卡，收在2925元，讓出台股股后寶座。信驊收在3060元，下跌40元，重登股后。亞德客-KY表現相對強勁，重登1000元大關之上，收在1045元，上漲47元，台股重現「十三千金」。

美超微電腦（Super Micro Computer）股價突破1000美元大關，再創新高。人工智慧（AI）概念股走勢不同調，技嘉及宏碁分別上揚2.83%及5.76%，廣達因1月營收下滑影響，股價大跌18元，收在248.5元，緯創股價也下跌3.45%。

整體電子類股指數下跌約0.75%，傳統產業股表現相對強勢，電纜、鋼鐵及橡膠類股指數上漲逾1%；機電、玻璃、造紙及汽車類股指數勁揚逾2%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股在經過15日補漲後，逐步回歸常態，預期隨著台積電等權值股漲勢休息，大盤可能震盪整理，以中小股表現為主。（編輯：楊凱翔）1130216

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