台股守18600點 法人：靜候輝達財報揭曉

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（中央社記者賴言曦台北19日電）台股今天終場上漲28.55點，收在18635.80點，成交值新台幣3674.82億元。法人分析，台股AI族群拉回整理，資金轉向布局中小型個股，預估指數短線進入高檔震盪，靜候輝達財報及展望揭曉。

台股今天開低走高，盤面上台積電、AI族群熄火，資金轉向中小型股輪動，指數終場上漲28.55點，收在18635.80點，漲幅0.15%，成交值3674.82億元。

三大法人合計賣超92.66億元，分別為自營商買超19.38億元，投信賣超1.34億元，外資及陸資賣超110.7億元。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社電訪時分析，資金今天轉向布局中小型族群，顯示這波強勢的人工智慧（AI）類股有過熱傾向，短線拉回整理，靜候輝達美國時間21日公布財報及展望，為中長期發展增添動能。

萬寶投顧協理王榮旭接受電訪時指出，受到美股修正、市場對美國聯邦準備理事會（Fed）降息的預期降低影響，牽動台股科技類股走跌，加上廣達股價持續修正，反映元月營收尚未反映AI業績，影響市場情緒。

黃文清表示，由於企業在AI相關的業績尚未完全浮現，預料台股短線將進入高檔震盪，觀察個股後市在相關業務受惠的程度。

據台灣證券交易所統計，外資今天調節宏碁3萬4621張居冠，另調節台積電1萬732張、聯電9399張；其餘賣超前10名依序為元大滬深300正2、國泰永續高股息、英業達、復華富時不動產、中興電、寶成、緯創。

外資今天買超群創3萬8235張居冠、新光金1萬4264張居次，接著是欣興1萬3029張；其餘外資買超依序為三商壽、中信金、國產、友達、菱生、鴻海、中鋼。（編輯：張均懋、趙蔚蘭）1130219