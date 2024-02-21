中國降息激勵港滬股收高 亞股隨美股頹勢多收跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港21日綜合外電報導）中國人民銀行大幅調降主要利率，以提振低迷的經濟，激勵香港和上海股市今天收高。前一天的華爾街股市走跌，則拖累亞洲其他股市收低。

法新社報導，隨著中國這個全球第二大經濟體力圖對抗房市危機和全球成長減緩，中國人民銀行20日祭出降息等措施，以提振低迷的成長。

中國人民銀行宣布調降5年期以上貸款市場報價利率（LPR）25個基點，從4.2%降至3.95%，創2019年LPR改革以來最大降幅。

分析師表示，針對中國調降利率的措施，市場反應可能慢了半拍。

金利豐證券研究部長執行董事黃德几（Dickie Wong）告訴彭博：「今天上午透過股市交易互聯互通機制強力流入境內市場的資金相當令人意外。」

「我想這是因為投資人對（人行）5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）降幅超乎預期的反應。他們在有了一些時間來反應後，開始想到近期越來越多支撐房市的措施。」

亞洲其他股市今天則隨著前一天的美股跌勢走低。投資人靜待美國科技巨擘輝達（Nvidia）今天稍晚公布的財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）的會議紀錄，藉此一窺未來利率動向。

日股日經指數今天收跌0.3%，來到38262.16點。

港股恆生指數收漲1.6%，來到16503.10點。上海綜合股價指數收漲1.0%，來到2950.96點。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、台北、新加坡、吉隆坡和雅加達等股市皆收跌。威靈頓和菲律賓股市則微幅收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130221