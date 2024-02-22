旅客可跨境積點 台灣大揪團國際電信業共組獎勵聯盟

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（中央社記者江明晏台北22日電）台灣大哥大今天宣布，與泰國、菲律賓、新加坡、澳大利亞等的電信業者共組全球第一個「電信跨境獎勵聯盟」，將提供數千萬國際旅客跨境累積點數，可兌換優惠券、購買當地票券或物流配送等在地服務，從電信端串起當地旅遊商機。

台灣大哥大今天發布新聞稿宣布，偕同泰國AIS、菲律賓Globe、香港HKT、澳大利亞Optus、新加坡Singtel、印尼Telkomsel等指標性電信業者，共組全球第一個「電信跨境獎勵聯盟」，並簽署合作備忘錄展開跨境合作。

台灣大說明，「電信跨境獎勵聯盟」平台預計2024年底正式上線，台灣大哥大預計開放月租型用戶加入，享有該聯盟平台會員福利。

台灣大指出，與國際電信業者跨境合作，可建立支援多國語言的國際電信聯盟服務平台，7家電信計畫成立7家「旅遊特色館」，當旅客前往聯盟成員所在地，例如新加坡、泰國、菲律賓、香港、澳大利亞、台灣以及印尼等地旅遊時，都可以透過平台跨國累計積分，以點數兌換當地伴手禮、觀光景點門票、電信服務、機場接送等多項服務。

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台灣大說明，會運用強大電商物流和集貨能力，並利用大數據為「電信跨境獎勵聯盟」建構「台灣特色館」，國際旅客抵達台灣時，即可透過介面使用在地服務。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔舉例，用戶在等待飛機時，就能透過聯盟點數積分，預先瀏覽和購買目的地的紀念品與在地多元服務，旅客可使用全球通用的積分點數，即時兌換或購買當地紀念品，抵達目的地時，也能享有當地電信服務和機場接送服務等。（編輯：楊蘭軒）1130222