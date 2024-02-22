南茂下半年業績看佳 今年目標小幅成長

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂董事長鄭世杰今天預期，南茂下半年表現可優於上半年，預估今年業績目標小幅年增，今年資本支出仍相對保守。

南茂下午舉行線上法人說明會，展望今年和第1季營運，鄭世杰指出，全年營運動能審慎樂觀，隨營運動能回溫，預期下半年表現優於上半年，預估今年業績目標小幅年增，不過第1季受工作天數較少與季節性調節影響。

南茂補充說明，預估上半年業績占比約46至47%，下半年業績比重約53%至54%。

觀察第1季主要產品線，鄭世杰分析，記憶體營運動能略好於面板驅動晶片（DDIC）產品，主要是NAND型快閃記憶體需求回升，其他產品則受客戶庫存去化與備貨趨緩影響封測產能稼動水準。

在DDIC，鄭世杰指出，終端需求仍不振，影響電視與手機產品DDIC測試產能稼動，不過車用面板與有機發光二極體（OLED）面板需求穩健，高階測試機台的稼動持續較高水準。

法人問及車用市況，南茂回應今年市況與去年差不多。

展望今年資本支出，南茂表示維持保守態度，預估不會超過全年營收比重的15%。

南茂去年第4季合併毛利率20.1%，鄭世杰表示，主要是成本控制得宜，包括電費較去年第3季減少8600萬元，以及材料成本減少等因素。

南茂去年合併營收新台幣213.56億元，年減9.2%，合併毛利率16.6%，年減4.3個百分點，去年獲利18.93億元，年減43.8%，去年每股基本純益2.6元，低於2022年EPS 4.64元。

其中去年第4季南茂合併營收57.25億元，季增2.6%、年增22%，單季合併毛利率20.1%，季增4.2個百分點、年增5.6個百分點，單季淨利4.82億元，季減17% 、年增211.2%，單季每股基本純益0.66元，低於去年第3季EPS 0.8元。

南茂規劃配發現金股利每股1.8元，現金配發率約69%，南茂預計5月30日舉行股東會。（編輯：黃國倫）1130222