台股收跌30.84點
2024/3/1 13:50
（中央社台北1日電）台北股市今天開高走低，收盤跌30.84點，為18935.93點，跌幅0.16%，成交金額新台幣3984.89億元。
加權指數開盤為19021.35點，盤中最高19041.92點，最低18923.46點；不含金融股指數16557.98點，跌19.94點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.37%、食品股跌0.57%、塑化股跌0.63%、紡織股漲0.45%、機電股跌0.02%、造紙股跌0.14%、營建股漲0.49%、金融股跌0.52%。
委買張數2183萬393張，委賣張數1151萬8983張，成交張數751萬2314張。
收盤時上漲394家，下跌543家，持平90家。
成交量前5名個股為群益台灣精選高息、中興電、復華台灣科技優息、富邦恒生國企正2、亞力。
漲幅前5名個股為怡華、立積、元禎、全友、晟銘電。
跌幅前5名個股為新至陞、研揚、中華化、邁達特、訊芯-KY。1130301
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