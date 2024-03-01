投資台灣3方案突破2.2兆 合晶173億蓋12吋晶圓廠

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（中央社記者劉千綾台北1日電）經濟部投資台灣事務所再添3家企業擴大投資，其中世界第6大矽晶圓供應商合晶科技第3度申請，規劃投資新台幣173億元，建置12吋晶圓廠；投資台灣3大方案累計超過2兆2009億元。

經濟部表示，合晶科技為世界第6大矽晶圓供應商，也是前3大低阻重摻矽晶圓供應商，提供客戶從長晶、切片、研磨、拋光到磊晶的一貫化服務，品牌行銷全球。

看好車用市場商機龐大，合晶科技預計投資173億元，於中科二林園區建置新廠，增聘281名員工，導入自動化生產技術，期望精進製程與提高產量

經濟部表示，此次為合晶科技第3度申請「投資台灣三大方案」，將使業務範圍從功率半導體元件，逐漸往邏輯元件領域推進，有助穩居世界半導體產業供應鏈的關鍵地位。

第2案投資為台康生技，經濟部表示，台康為專注於生物相似藥（Biosimilars）、新藥開發及生物藥品委託研究開發暨生產服務（CDMO）的生技醫藥公司，繼110年竹北廠投資設置智慧化產線後，再度加碼投資近25億元，於竹北廠旁擴建第2期廠房，將招募60名員工。

第3案投資為大承循環，主要生產控制性低強度回填料（CLSM）添加料、選擇性回填材料等，可作為公共工程道路管線、管溝開挖的回填材料，滿足基底層承載力需求。

大承循環擬於高雄岡山區興建新廠，導入智能工廠戰情室系統，並結合客戶服務管理系統（CRM）與企業資源規劃（ERP），預計投資金額逾14億元，可為高雄地區增加60名就業機會。

根據經濟部最新統計，「投資台灣三大方案」已吸引1454家企業，超過2兆2009億元投資，預估創造15萬213個就業機會，後續尚有10家企業排隊待審。（編輯：楊凱翔）1130301