研調：電視面板上半年出貨逐步增 下半年供需存變數

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（中央社記者潘智義台北1日電）研調機構集邦科技今天表示，面板廠稼動率控制得宜，2024年初電視面板庫存已回至健康偏低水位，預估第1季液晶電視面板出貨量將達5580萬片，季增5.3%。

集邦指出，在預期漲價的心裡因素，以及節慶和運動賽事的備貨拉抬，加上紅海衝突導致航運時間拉長與運價上升，自1月開始需求出現明顯回溫，第1季電視面板出貨上揚，第2季可望續增，但下半年供需仍存在不確定因素，例如樂金顯示器重啟廣州廠，若需求趨緩，將影響價格走勢。

電視面板報價部分，集邦說明，第1季適逢春節影響，面板廠為降低生產成本，加上傳統淡季，於2月進行較大規模的減產，導致面板供貨相對集中於1及3月，進一步帶動中小尺寸電視面板報價於1月開始反彈。

集邦預期，第2季電視面板報價應仍有上漲空間，使得面板廠生產意願提高，可望刺激出貨量回升至6150萬片，季增10.5%。

需求方面，4至5月受惠618中國節慶促銷，與法國奧運會的備貨動能支撐，6月客戶端備貨態度恐將轉為保守，靜待終端實際的銷售狀況，6月也將是觀察電視面板報價變化的重要時間點。

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雖然2024上半年電視面板市場氛圍好轉，但集邦認為，全球經濟復甦緩慢，加上地緣政治風險升高，下半年電視面板旺季需求仍有不確定性。相較於資訊電子（IT）面板市場處於供需失衡的狀態，電視面板供需相對穩定，且屬獲利產品，對下半年面板廠營運表現極為重要。

集邦評估，相較去年，目前電視面板供給已恢復至相對平衡態勢，伴隨2024年樂金顯示（LGD）廣州廠的重啟，一旦下半年電視面板需求趨緩，恐對市場供給面帶來不利價格走勢的變數，下半年面板廠仍可能面臨量價保衛戰。（編輯：張均懋）1130301