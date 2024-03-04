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封裝材料大廠住友培科 8億投資高雄新廠4日落成

2024/3/4 12:25（3/4 12:56 更新）
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半導體封裝材料領域大廠住友培科2022年加碼新台幣8億元在高雄大發工業區投資擴廠，新廠4日舉行落成典禮，高雄市長陳其邁（前右2）、市府經發局長廖泰翔（前右）等人一同為新廠祈福。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月4日
半導體封裝材料領域大廠住友培科2022年加碼新台幣8億元在高雄大發工業區投資擴廠，新廠4日舉行落成典禮，高雄市長陳其邁（前右2）、市府經發局長廖泰翔（前右）等人一同為新廠祈福。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月4日
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）半導體封裝材料領域大廠住友培科2022年加碼8億元於大發工業區投資擴廠，新廠今天舉行落成典禮；預計未來搭配母公司技術支援及在地石化產業能量，可加速高雄石化產業高值化轉型。

住友培科2022年9月5日加碼新台幣8億於大發工業區投資擴廠，新廠今天舉行落成謝土典禮，日本住友培科株式會社社長藤原一彥也遠道而來，與高雄市長陳其邁等人共同為新廠祈福。

陳其邁致詞指出，全球供應鏈重組，加速台灣自台南到高雄的「半導體S廊帶」聚落成形，未來台積電預計將有3座2奈米廠將完成建立，台灣封裝產業龍頭日月光及其他先進製程研發業者，也加快投資高雄的腳步。

陳其邁表示，高雄半導體產業發展，除產業鏈中上游的製造、設計端布局外，未來也將擴展至應用端5G AIoT、航太、醫療、電動車、無人機等下游產業，建構上中下游技術完整的半導體產業生態系，將成為全球半導體產業新重鎮。

陳其邁並強調，「機會是留給準備好的人」，因應半導體先進製程企業陸續進駐投資高雄，市府將積極聽取半導體產業需求，提供最好協助。

藤原一彥表示，台灣住友培科從1999年開始在高雄生產營運，是台灣唯一大型生產封測材料的企業，在半導體封裝材料領域更是全球市佔率第一，住友培科深耕高雄，新工廠提高供應能力，將進一步增強台灣半導體市場的生產及消費力。

市府經發局長廖泰翔表示，住友培科在高雄的投資案全程都有市府成立的「投資高雄事務所」指派專案經理協助，讓住友培科的投資案如期如質落地。

經發局會後發布新聞稿指出，未來住友培科在日本母公司技術支援下，搭配在地長春、長華等石化產業能量，可加速高雄在地石化產業的高值化轉型。（編輯：陳仁華）1130304

#高雄市
#陳其邁
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