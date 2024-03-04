晶華小金雞泰市場回歸 跨足飯店委託餐飲模式

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（中央社記者江明晏台北4日電）晶華酒店18年歷史的館外自助餐廳泰市場年營收逾億元，先前因信義誠品熄燈暫時歇業後，轉戰至大直英迪格酒店回歸開幕，也創下晶華酒店攜手其他飯店委託合作餐飲的案例，下半年有望再推進一個合作案。

飯店業之間互為競爭者，過去鮮少有合作案例，但近年疆域有鬆動的跡象，雲朗集團挾著旗下頤宮米其林三星的光環，由雲品國際旗下君品Collection接手經營茹曦酒店餐飲事業；晶華酒店館外自助餐廳泰市場進駐大直英迪格酒店也是飯店業合作的另一案例。

晶華拓展館外餐飲事業，2023年泰市場、Just Grill年營收都超過新台幣1億元、故宮晶華全盛時期年營收逾2億元，但近年受到陸客影響較大；3家館外餐飲合計一年可貢獻4億元以上的營收，是晶華酒店集團的小金雞群。

台北晶華酒店總經理吳偉正受訪時表示，信義誠品熄燈後，晶華兩間館外餐廳泰市場與Just Grill必須都在去年底歇業，當時光是泰市場就有9個業主上門搶著接洽，最後選擇大直英迪格有3大因素，第1，可開業時間快，不會產生過長的空窗期，影響品牌續航力；第2，大直商圈客單價高，也與另一館外餐飲故宮晶華地點接近，屬於集團較為熟悉的客群：第3，大直英迪格酒店與台北晶華酒店同為IHG集團，合作很快獲得三方同意。

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他進一步說，新開幕的泰市場占地154坪、有149個客席座位，雖比先前的位置數縮小，但客單價從平均1200元左右上調至1500元，增加20%左右，可望力拚年營收逾1億元，並上看過去1.2億元的表現。

此外，他也強調，過去晶華館外餐飲事業（ROD）向來與商場合作，這次進駐大直英迪格酒店，是首度攜手飯店合作餐飲，這也意味著晶華餐飲經營已有優勢，晶華團隊除了泰市場一般的午晚餐自助餐廳，也協助住客早餐供餐服務，類似委託管理餐飲的合作模式，今年也有望再開展一個與飯店合作的案例，而下半年會尋覓地點將Just Grill牛排館重新開幕。（編輯：郭無患）1130304