達方2023每股賺5.91元創16年新高 估今年續成長

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）達方去年財報出爐，全年營收新台幣257.92億元，年減12.7%；稅後純益16.51億元，比2022年大幅成長42%，創下2008年來的近16年最佳獲利表現，換算每股純益5.91元，大賺超過半個股本。

達方決定每股擬配發現金股息4元，優於前2年的3元，股利配發率為67.7%，依今天收盤股價55.9元換算，現金殖利率達7.16%。

達方董事長蘇開建今天在線上法說會中表示，去年公司營收下滑，主要受到綠能產品市場存貨調整影響，但公司積極調整優化產品組合，達方去年毛利率17.8%，較2022年增加0.8個百分點，獲利不降反升。

達方兩大產品線包括IT和綠能，展望今年，蘇開建表示，IT的部分，從去年下半年就開始回到成長軌道，今年市場持續復甦，表現會1季比1季好，尤其下半年有很多與客戶合作的新專案會出來。

綠能方面，電動單車市場從去年就開始進入庫存調節，估計整個存貨去化的情況會延續到今年上半年，營運復甦要等下半年。

蘇開建說，今年市場還在清庫存，大家都相當保守，但達方與關鍵客戶協同設計，針對2025年的新款產品，可以看到客戶相當積極，這些2025年的新款，一般會從前1年第4季開始出貨，屆時達方的綠能事業可望會有較明顯的成長。

整體而言，達方認為今年營運應該可以比去年微幅成長，上下半營運比大約是45比55，下半年表現優於上半年。（編輯：楊蘭軒）1130304