台積電創725元天價市值衝18.8兆 法人：後市看費半

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（中央社記者張建中台北4日電）台積電今天股價開高走高，收在新台幣725元，創新天價，市值攀高至18.8兆元，同創新高。法人表示，費城半導體指數1日大漲，是推升台積電創高的一大動力，費半指數後續表現將牽動台積電未來走向。

台積電於2月15日龍年開紅盤創下709元最高價，今天進一步攀高至725元，創新天價，單日勁揚36元，市值增加9335億元，達18.8兆元，並貢獻大盤293點。台積電龍年以來累計大漲79元，漲幅達12.23%，市值增加2.04兆元。

國泰證券期處協理簡伯儀表示，費城半導體指數1日勁揚202.664點，漲幅達4.29%，是激勵台積電今天股價創高的主要動能。

簡伯儀指出，台積電美國存託憑證（ADR）1日收在133.9美元，較台積電今天收盤價新台幣725元溢價16.46%，溢價幅度不排除逐步收歛；預期費城半導體指數未來表現，將是牽動台積電後續走向關鍵因素。

據統計，台積電今天成交值逾600億元，居台股之冠；外資買超台積電逾5萬張，居買超第2名，僅次於復華台灣科技優息的5萬7274張。台積電盤中零股交易成交股數531萬3715股、成交筆數7萬7606筆、成交金額38.19億元，皆居台股之冠。

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台積電龍年以來股東總人數降至106萬3528人，減少1萬4870人；其中，持股超過1000張的大股東人數增加1人，至1558人；持股800至1000張的股東人數減少15人，降至212人；持股600至800張的股東人數增加23人，至301人；持股400至600張的股東人數增加10人，至478人。

台積電零股股東人數減少2447人，降至67萬297人；持股1至5張股東人數減少1萬1213人，降至31萬3784人；持股5至10張股東人數減少875人，降至3萬9159人。（編輯：楊蘭軒）1130304