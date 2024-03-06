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高雄銀行現金增資53.5億募集完成 新股3/8掛牌

2024/3/6 16:15
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄銀行今天表示，高雄銀行以每股10.7元辦理5億股現金增資，已於昨日募集完成，總募資金額53.5億元，增資後高銀股本將提高至177億元，增資新股預定3月8日上市掛牌交易。

高雄銀行今天發布新聞稿宣布增資募集完成，並表示此次增資新台幣50億元，是自成立以來規模最大，且距前次民國106年增資18億元已睽違7年。

高雄銀行指出，由於近年獲利及股息穩定，除獲得主要公、民銀大股東支持外，也激勵投資人踴躍繳款，股東繳款率超過85成。公開抽籤部分，市場申購熱烈，參與申購逾15萬筆，超額認購達18倍，中籤率僅5.5%。

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高雄銀行董事長鄭美玲說，此次現增所募得資金，除提升資本適足率、充實營運資金及強化財務業務健全度外，將持續努力提升獲利，逐步擴增營運規模，以實際績效回饋股東對於高雄銀行的支持。

高雄銀行表示，此次現金增資，最大股東高雄市政府全力相挺，並以實際行動支持高雄銀行的經營策略與方向，讓高雄銀行更有能量支持市政建設、扶持在地產業、協助地方經濟發展，與市民共享經營成果。（編輯：黃世雅）1130306

#鄭美玲
#高雄市
#高雄銀行
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