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統一轉投資統一中控 營收獲利雙創歷年新高

2024/3/6 19:55
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（中央社記者何秀玲台北6日電）統一重要轉投資統一企業中國控股（簡稱統一中控）今天公告2023年財報，營收為人民幣285.91億元，年增1.2%，稅後純益為人民幣16.67億元，年增36.4%，每股純益為人民幣0.38元，營收與獲利雙創歷年新高，預計配息人民幣0.42元。

截至2023年底，統一持股統一中控72.85%，若以7成來計算，統一可認列的金額約人民幣11.66億元，換算為新台幣約51.16億元。

統一中控表示，2023年為疫情後經濟復甦的第一年，民眾的消費習慣與觀念發生轉變，這對企業經營是挑戰，也出現新成長機會，以穩健的獲利模式與風險控管機制，優化公司組織結構，因應市場變動所帶來的風險。統一中控將新鮮度管理列為經營策略，以及掌握通路庫存，拓展線下與線上通路，強化市占率。

自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發以來，集團營收平均年增率達7.9%，其中飲品營收平均年增達12.3%。

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統一中控指出，2023年泡麵品牌「茄皇」銷售亮眼，近3年營收年增率呈翻倍成長；飲料品牌「海之言」抓住後疫情時代新的消費機會，年營收為雙位數成長；長銷飲料品牌「統一阿薩姆奶茶」拓展飲用場景，穩居奶茶品牌領導地位。

展望2024年，統一中控表示，2024年為中國「消費促進年」，集團將持續因應消費者需求，推出創新產品，希望持續在競爭激烈的中國市場取得好成績。（編輯：楊蘭軒）1130306

#中國
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