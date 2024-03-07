聯發創新基地開源釋出大型語言模型 盼促進AI發展

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（中央社記者張建中新竹7日電）聯發科集團旗下的研究單位聯發創新基地今天宣布，開源釋出MediaTek Research Breeze-7B大型語言模型供大眾使用，Breeze-7B能夠精準理解和生成中、英兩種語言，期能促進人工智慧（AI）發展。

聯發創新基地負責人許大山表示，近期全球AI領域研究蓬勃發展，但多數研究與開發項目都以英文的大型語言模型進行。

許大山說，許多學術界專家與應用開發者，都在為推進繁體中文AI的創新與應用而努力，預期這次Breeze-7B繁體中文大型語言模型開源將有益於學術界與業界在AI的發展。

聯發創新基地表示，Breeze-7B能在短時間內理解並生成流暢、精準的中英文回應，可以精準捕捉語境，提供高度相關且連貫的回答，為即時翻譯、商業溝通、智慧客服對話等需要快速反應的即時中英雙語的場景提供顯著的效能提升。

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此外，Breeze-7B也能精確解讀和生成表格內容，無論是數據分析、財務報表還是複雜的排程任務，都能夠提供高效且可靠的支援，對於需要處理大量結構化數據的企業尤其重要。

聯發創基地指出，Breeze-7B是70億參數系列大型語言模型，未來將持續投入大型語言模型開發，下一代以開源模型Mixtral為基礎訓練的470億參數大模型，預計在近期開放給大眾測試。（編輯：楊凱翔）1130307