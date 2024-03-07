儒鴻看今年營運審慎樂觀 第3季訂單樂觀

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（中央社記者賴言曦台北7日電）儒鴻今天召開法人說明會，儒鴻指出，北美市場不悲觀，儒鴻訂單能見度看到6個月，第3季訂單樂觀，今年營運動能優於去年，整體審慎樂觀，另預計今年底全數開出印尼第2季產能，預料明年第2季對營運有實質貢獻。

儒鴻2月營收新台幣21.8億元，年增9%；儒鴻財務長羅仁傑指出，2月營收月減，主因是工作天數少，無法順利消化訂單，遞延至3月出貨並認列。

觀察紡織市況，儒鴻副董事長王樹文表示，觀察北美市場沒有太悲觀，雖然市況實際狀況要到5月、6月會更加明朗，但觀察客戶已恢復以往下單模式，急單也回到正常水位，儒鴻目前訂單能見度6個月，第3季訂單樂觀；整體來說，今年營運動能優於去年。

王樹文指出，2023年下半年通路及品牌客戶占比分別為40%、60%，今年上半年通路較為積極，但近期品牌客戶大單湧現，預計今年下半年出貨，今年整體營運審慎樂觀。

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王樹文指出，由於布料選擇毛利率較佳的訂單，價位估計第2季中個位數（約4%至6%）成長、年增率個位數成長；成衣去年歷經庫存調整，導致價格無法拉抬上來，預估第2季季增率、年增率個位數下降；但全年來看，全年布料高雙位數成長，成衣也是雙位數成長。

稼動率及外發產能方面，王樹文表示，儒鴻印尼廠去年底開完第1期產能，每月產能100萬件，第2期預計今年以每月2、3條線速度擴產，預計今年底產能全數開出，在考慮教育訓練、學習曲線等因素下，預計明年第2季對營運有明顯實質貢獻；今年首季外發產能比重往30%靠攏，第2季會再往上拉。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130307