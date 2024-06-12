儒鴻洪鎮海退休交棒：絕不後悔

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）紡織股王儒鴻今天舉行股東常會並改選董事，董事長洪鎮海確定退出董事會，退休交棒。面對媒體追問退休後是否會放不下，洪鎮海表示，台積電創辦人張忠謀退休時，當時股價200多元，如今股價已來到800多元，這樣重要公司都可以交棒，他自己有什麼不能退，「絕不後悔」。

洪鎮海表示，他從創辦儒鴻至今已服務滿47年，生命一半以上都在這邊，成衣業算是流行時尚產業，年紀到了就要退休，才能有新的想法，現在儒鴻交給年輕世代，幹勁和能力都比他這一代更好，有什麼好不放心。

洪鎮海笑說，儒鴻這屆總共選出13席董事（含獨董），裡頭就有7名博士，他自認不自量力，所以趕快落跑。

儒鴻今天改選，總共選出8席董事、5席獨董，最新董事當選名單包括儒鴻副董事長王樹文；現任儒鴻副總經理、洪鎮海長子洪瑞廷；現任儒鴻總經理陳坤鎕；集盛總經理蘇百煌；知識力科技董事長曲建仲；毅遠投資法人代表謝國松，以及貝昱公司和欣忻公司。

5席獨董新當選人包括輔大織品服裝系副教授尤政平、正元會計師事務所執業會計師劉乃銘、經濟部工業局產業升級創新平台計畫審查委員賴秋君、自然美生物科技董事石天威，和台灣創意經濟促進會理事陳曉開。

股東會後，儒鴻將緊接召開新任董事會，預料推舉王樹文成為儒鴻新任董事長。（編輯：潘羿菁）1130612