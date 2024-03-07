統一2023年EPS為3.23元 擬配發3元股息

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（中央社記者何秀玲台北7日電）食品企業統一今天公告2023年財報，營收為新台幣5811.03億元，稅後純益183.36億元，年增6.8%，每股純益（EPS）為3.23元，擬配發現金股利3元，配發率92.87%。

雖統一重要轉投資公司統一中控，和小金雞統一超商2023年獲利，分別創歷年新高和次高紀錄，但並未帶動母公司統一獲利衝上新高點，稅後純益僅是歷年第五高。

統一截至2023年底持股統一中控72.85%。統一中控稅後純益為人民幣16.67億元，成長36.4%，創歷年新高；統一中控表示，因配合政府徵收計畫處分合肥統一部分土地，以及建物之一次性獲利及本業經營利益增加。

若排除此一次性獲利，統一中控2023年稅後純益和2022年相比，年增14.8%，因部分原物料價格和2022年相比下跌，且各項費用支出符合效益提升原則，使得市場行銷資源得以更有效發揮，從而提升獲利能力與競爭力。

統一轉投資小金雞統一超，2023年稅後純益為新台幣106.14億，年增14.35%，獲利創歷年次高紀錄，受惠於台灣7-ELEVEN本業和菲律賓7-11、星巴克、康是美、上海7-11等事業獲利成長。

統一轉投資馬口鐵大廠統一實，稅後純益為新台幣6.81億元，年減69.7%，因鐵產品的售價隨鋼鐵行情下滑，並受需求疲弱銷量減少，影響營收及毛利。

台灣神隆稅後純益為2.87億元，年減18.7%，主要因針劑事業研發費用去年同期較高所致。（編輯：黃國倫）1130307