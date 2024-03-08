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科科科技擬第2季上市 王献堂：海外重點發展日本市場

2024/3/8 19:05
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（中央社記者吳家豪台北8日電）串流音樂平台KKBOX母公司科科科技KKT-KT計今年第2季掛牌上市，集團董事長暨執行長王献堂今天表示，在企業數位轉型與市場AI需求強烈的驅動下，今年將是成長動能快速發展的一年，也持續把日本視為海外重點發展市場。

科科科技除了打造KKBOX之外，近年也以多媒體串流、數位雲端、人工智慧（AI）應用為技術核心，提供企業所需的軟體服務，並積極布局包括日本在內的全球市場。

科科科技將於3月11日舉辦上市前業績發表會，王献堂今天出媒體交流會表示，從10年前，科科科技就開始積極發展多媒體軟體技術、雲端數位及AI應用的產品與服務，今天科科科技已經是同時具備自有品牌經營（B2C）與企業軟體服務（B2B）雙事業成長引擎的公司。

他說，目前科科科技B2B事業營收占比已接近50%，整體營收有55%來自海外市場，其中關鍵是在日本市場已取得豐碩成果。

科科科技旗下企業軟體服務品牌BlendVision，提供AI在多媒體科技領域的應用，主要客戶與營收都來自日本市場，知名客戶包括日本大型電信公司KDDI、日本串流影音品牌TELASA、日本最大有線電視業者等。（編輯：潘羿菁）1130308

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