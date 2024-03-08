保瑞盛保熙：今年積極評估併購 為業績成長基石

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（中央社記者何秀玲台北8日電）保瑞董事長盛保熙今天表示，今年有望持續受惠藥品銷售與CDMO（委託開發暨製造服務）業務雙引擎策略，並積極評估併購，這將是今年業績大幅成長的大基石，小基石為CDMO穩定成長，今年會有超過10個產品取證後量產上市。

保瑞今天也公布2月營收約新台幣8.79億元，年減44.15%，保瑞表示，主要因農曆年假工作天數減少，台灣廠區部分產品出貨時程調整影響；累計前2月營收約21.04億元，年減39.36%。保瑞昨天公告，董事會決議自3月8日起買回1000張庫藏股。

談到併購，盛保熙今天在媒體交流會說，如果條件都對，仍不排除持續進行，這也是業績成長的大基石，小基石是CDMO，一直都穩定成長，不過若要有亮眼數字，也須透過併購。

保瑞今年1月收購美國百年知名藥廠Upsher-Smith，是旗下第一個美國公司併購案，盛保熙說，最快有望在今年3或4月通過公平會審議，若順利完成，將有合併綜效，包括管銷費用下降，也能擁有自有倉儲及物流中心。

保瑞的低血鉀症以及荷爾蒙類藥，也有機會進入Upsher-Smith的特殊通路。（編輯：楊蘭軒）1130308