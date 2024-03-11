愛爾達3/26創新板上市 去年每股賺5.98元近5年新高

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（中央社記者江明晏台北11日電）愛爾達將於26日創新板上市，公開承銷1350千股，並於今天起全數對外競價拍賣，競拍底價為每股45.45元；愛爾達去年每股賺5.98元，為近5年新高，今年7月將再攜手中華電轉播巴黎奧運，提升獲利基礎。

愛爾達今天透過新聞稿宣布，為配合創新板初次上市前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總共1350千股，並全數對外競價拍賣，競拍底價為每股45.45元，將從113年3月11日起至13日止，每一投資者投標上限為135千股，並將於15日上午開標。

愛爾達具多年轉播奧運、世足及亞運等國際體育賽事經驗，並持續取得美國職籃NBA、美國職棒MLB、世界羽球BWF、美式足球NFL等多項體育賽事，在轉播技術、儲存系統與經驗上豐富。

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愛爾達營業毛利率持續成長，由111年度的19.36%增加至112年度的35.41%，112年度每股盈餘5.98元大幅超越111年度的2.81元，且為最近5年新高。今年前2月累積營收新台幣1.25億元，年成長7.58%，在產業淡季持續穩定成長。

愛爾達表示，今年7月將再度攜手中華電信轉播巴黎奧運，透過新轉播技術及搭配眼球經濟，提升今年獲利基礎。此外，愛爾達規劃「全年無休、無淡季」的賽事規劃策略，持續取得國內外賽事的複數年限轉播代理權，豐富體育賽事項目內容，並佐以OTT串流影音平台的市場需求正向發展。（編輯：張均懋）1130311