兩岸經貿脫鉤斷鏈？ 經部：台商分散風險多元布局

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（中央社記者劉千綾台北11日電）媒體報導兩岸經貿脫鉤斷鏈，經濟部表示，兩岸貿易在全球產業分工體系下運作，台灣除對中國出口中間財，也透過台商回流、外商投資強化供應鏈角色，台商對中國投資金額減少，與中國近2年外資直接投資下降趨勢相同。

經濟部進一步說明，由於中國特殊的非市場經濟體制，美歐等先進國家的供應鏈與品牌商均積極分散市場，減少對中國的投資與貿易。

聯合報今天報導太陽花運動10週年，兩岸經貿出現脫鉤斷鏈。經濟部傍晚發布新聞稿表示，面臨國際情勢轉變、中國內部經濟變動等因素，台灣持續融入世界供應鏈，強化自身的重要性，連3年出口也突破4300億美元新高紀錄，已見全球布局成效。

台商對新南向國家的出口方面，經濟部指出，出口額從2016年的592億美元，成長到2023年的902億美元，成長率超過5成；同期對美國出口金額成長翻倍，比重上升至17.6%，對歐、日出口金額成長也超過6成，顯示與其他主要國家的經貿鏈結持續增加。

經濟部表示，維護區域及台海穩定，是國際共識也是兩岸共同責任，政府推動兩岸健康有序交流的立場沒有任何改變，對台灣民眾赴陸投資政策並無緊縮。

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經濟部指出，台商對中國投資金額減少，事實上與中國近2年外資直接投資金額下降趨勢相同。台商近2年對中投資已連續低於對新南向國家投資，除政府推動新南向政策外，顯示台商因應全球經濟不確定性下，尋求分散風險的布局。

經濟部分析，由於中國特殊的非市場經濟體制，美歐等先進國家的供應鏈與品牌商均積極分散市場，減少對中國的投資與貿易。舉例來說，中國連續20多年都是美國第1大進口來源及第1大貿易夥伴，2023年已被墨西哥及加拿大超越，排名降至第3，台灣推動新南向政策除了分散市場以外，也是符合世界潮流，超前部署的政策。（編輯：潘羿菁）1130311