生技中心40週年 涂醒哲：盼產業接續ICT成為經濟命脈

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（中央社記者何秀玲台北14日電）生技中心今天舉辦40週年慶。生技中心董事長涂醒哲表示，總統蔡英文上任以來，推動5+2產業創新政策、加速修正通過「生技醫藥產業發展條例」，挹注資源活水。展望未來，希望生醫產業能接續ICT資通訊產業，成為台灣未來經濟命脈。

今天總統府秘書長林佳龍、國發會主委龔明鑫、經濟部及國科會均有代表出席與會。

涂醒哲說，依據生技產業白皮書資料，2022年台灣生技醫藥產業營業額為新台幣7009億元，2022年底上市櫃含興櫃家數共有214家，總市值已飆上新台幣1.48兆元，較2011年新台幣2824億元大幅成長逾5倍。

他也提到，生技中心陸續以衍生新創公司的方式，成為扶植台灣生技產業發展的最佳助攻手，近年來已衍生5家企業，也育成150家研發團隊。40週年前夕，2023年生技中心主導成立以來最大衍生案，把自主研發CHO-C、核酸及病毒載體3大技術及研究團隊，成立台灣生物醫藥製造公司（TBMC）。

生技中心將透過TBMC為台灣打造另一座「以生技為名」的護國神山，期待生醫產業能接續ICT資通訊產業，成為未來經濟命脈。

林佳龍致詞時，肯定生技中心以創新帶領台灣生技產業轉型升級，成為政府重要的智庫幕僚和協助產業推動的最佳夥伴。在蔡總統領導下，推動「5+2產業創新」和「6大核心戰略產業」政策，由北中南各園區形成生醫聚落一條龍，推動園區廠商營業額6年成長近1倍。

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他進一步表示，也陸續推動對產業具重大影響的前瞻性法規，如「特管理辦法」加速細胞治療新藥業者研發、「生技醫藥產業發展條例」擴大生技產業租稅優惠、啟動藥價政策及創新給付機制，以鼓勵在台製造新藥與學名藥等措施，讓台灣生醫產業營業額成長到新台幣7000億元，投資額創新台幣4500億元。

林佳龍指出，各部會也將持續加速生醫產業發展，包括經濟部將投入核酸藥物、細胞治療、數位醫療、CDMO等4大領域技術研發，預計4年逾百億元。金管會創新版、戰略新板，讓資本市場對生技業更友善；衛福部也投入建構醫療法規環境。期許生技中心在政府經費支持下，繼續幫助台灣生技產業掌握先機。（編輯：潘羿菁）1130314