三陽去年獲利倍增創新高 續導入現代電動車

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）三陽工業今天下午公布2023年稅後獲利新台幣62.98億元，創歷史新高，年增102%，每股基本純益7.95元；董事會今天決議擬配發2023年度下半年現金股利每股3元。

三陽表示，規劃3年內二輪車年產量與銷量達到100萬輛，四輪車持續導入現代汽車純電動車款，今年南陽代理銷售現代汽車年銷量，挑戰2.4萬輛新高目標。

三陽去年合併營收644.6億元，年增26.7%，創歷年新高，代表本業的營業利益61.1億元，年增79%，營益率9.48%，去年稅後獲利62.98億元，創歷史新高，年增102%，去年每股基本純益7.95元。三陽將於6月25日召開股東會。

三陽分析，二輪事業推出多款機種，在國民車、時尚車、運動車等三大車系成果顯現，2023年累積在台灣銷售33萬4589輛，年增率30.99%，全年市占率38.4%。

在四輪事業，三陽指出，子公司南陽代理銷售現代汽車（Hyundai），2023年銷售2萬2169台，年增43.8%，全年市占率提升至歷年新高的4.7%，連續4年成長。

展望未來，三陽表示，新階段目標包括「開創」及「啟動」，其中開創產品創新力、開創電動車鋁電池產業及其它業外投資；啟動百萬銷售計畫，持續拓展二輪內外銷市場，今年二輪車內外銷目標要達到75萬輛，在3年內年產量與銷量達到100萬輛的目標。

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在四輪事業，三陽指出，將投資新台幣20億元，採自地自建方式為現代汽車擴增據點服務能量，並持續導入純電動車，預估今年年銷量挑戰2.4萬輛的新高目標。

三陽日前公告，因應中國大陸機車內外銷量成長，子公司廈門廈杏摩托董事會決議通過擴廠計畫以擴充產能。預計投入人民幣11.06億元，分3年在現有廠區閒置土地新建大樓、廠房及倉儲空間，預期新廠落成後，將導入智慧化生產設備，預計可逐年提升生產數至一年50萬輛以上。（編輯：楊蘭軒）1130314