寶成去年每股賺3.61元 對核心業務復甦抱持信心

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（中央社記者賴言曦台北14日電）寶成工業揭曉2023年財報，由於消費信心疲弱與產業庫存調整，抵銷運動用品零售業務銷售復甦態勢，進而壓抑鞋類製造業務，去年整體營收新台幣2466.34億元，年減7.8%，稅後歸屬母公司淨利106.24億元，年減16%，每股稅後淨利（EPS）3.61元。

寶成指出，鞋類製造業務依然是去年度合併營業收入的主要來源，高端鞋類產品訂單保持相對穩健，推動平均售價持續增長，但因全球終端需求不振與高基期效應，鞋類出貨雙數下降，鞋類製造業務去年度營收較2022年減少14.6%，占營收比重降至63.9%。

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運動用品零售業務方面，寶成說明，隨著主要營運地區的消費環境復甦，實體店的客流有所回穩，線上銷售表現保持強勁，加上2022年度因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆，導致基期較低，帶動2023年度整體銷售年增7.3%，占營收比重增至35.7%。其他業務則無重大變動，占2023年度合併營業收入的比重略增至0.4%。

展望後市，寶成表示，面對全球經濟仍具高度波動與不確定性，通膨壓力和高息環境制約消費者支出與信心，寶成對於核心業務的復甦態勢依然抱持信心，並將透過強化經營韌性，提升管理效能並加速數位轉型，穩步實現有品質的營運成長。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130314