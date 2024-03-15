科科科技上市前公開承銷競拍 擬於4/8掛牌上市

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（中央社記者吳家豪台北15日電）音樂串流服務KKBOX母公司科科科技KKT-KT配合上市前公開承銷，自今天起至19日對外競價拍賣2萬522張，競拍底價100.92元，暫訂承銷價110元。

科科科技競拍將於3月21日開標，3月25日至27日辦理公開申購，3月29日抽籤，暫定4月8日掛牌上市。

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科科科技集團董事長暨執行長王献堂11日出席上市前業績發表會說，面對即將迎來爆發性成長的影音、AI（人工智慧）、雲端市場，科科科技近年提前展開策略布局。在B2C（企業對消費者）領域，去年收購台灣酷樂時代後，為KKBOX帶動很好的會員成長，未來將持續與國內電信商合作，確保音樂串流事業的成長動能。

在B2B（企業對企業）方面，王献堂指出，目前科科科技的SaaS（軟體即服務）標準化產品毛利率已超過6成，針對日本市場也大幅增加在行銷廣告和通路推廣上的投資，今年目標觸及超過5000家客戶，確保海外市場領先地位。（編輯：張均懋）1130315