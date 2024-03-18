台寶生醫免疫新藥設計 將赴美國移植醫學年會發表

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（中央社記者何秀玲台北18日電）新藥公司台寶生醫今天宣布，將與美國合作夥伴TRACT在美國移植大會（ATC）發表抗排斥新藥二期臨床試驗設計，此新藥已取得美國FDA二期臨床試驗許可，公司預計今年底前送件申請IPO。

台寶生醫表示，台寶具研發能力及細胞工廠，與加州大學、哈佛大學、西北大學、陽明交大及工研院等台美兩地學術機構，研發多項基因與細胞新藥，預計今年執行臨床試驗的新藥達4項，規劃最快於今年底前送件申請IPO（首次公開發行），以利於後續國際業務拓展。

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台寶生醫本次參展的ATC（American Transplant Congress）為全球規模最大、最具代表性的器官移植國際學術會議，每年舉辦一次，是器官移植專業組織美國移植學會（AST）及美國移植外科醫師學會（ASTS）的聯合年會。

ATC去年有超過50個國家、5000名以上與會者參加，今年ATC將於6月1日至5日在美國舉辦。台寶生醫表示，此次抗排斥新藥創新療法，希望在ATC上獲得國際市場關注。（編輯：張良知）1130318